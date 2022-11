De Croo évoque l'Ukraine a l'occasion des commémorations de l'armistice: "La guerre n'a jamais été aussi tangible qu'aujourd'hui"

Alexander De Croo (Open VLD) a évoqué la guerre en Ukraine a l'occasion de son discours lors de la 104e cérémonie d'hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale à Ypres (Flandre occidentale), vendredi.

"Pour ma génération, la guerre n'a jamais été aussi tangible qu'aujourd'hui", a déclaré le Premier ministre. Le traditionnel défilé du coquelicot ("Poppy parade") a été précédé d'une eucharistie suivie de la cérémonie du Last Post sous la Porte de Menin.

La Grande Guerre s'est terminée le 11 novembre 1918 à 11h00 après quatre années de combats. Ce jour d'armistice est depuis lors l'occasion de commémorer toutes les victimes, civiles et militaires, de cette guerre et de celles qui ont suivi.

Dans son discours, Alexander De Croo a fait le lien entre la Première Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. "Cette année, l'Armistice est différent. Pour ma génération, la guerre n'a jamais été aussi tangible qu'aujourd'hui", a-t-il regretté "À moins de deux mille kilomètres d'ici, des Ukrainiens se battent pour leur liberté. Aujourd'hui, nous ne nous souvenons donc pas seulement de la fin de la Première Guerre mondiale et du combat courageux que des soldats venus des quatre coins du monde ont mené dans nos champs. Aujourd'hui, nous pensons également à tous les Ukrainiens qui se battent actuellement pour leur liberté et leur patrie, aux femmes qui ont été victimes de la brutalité russe, aux enfants et aux grands-mères qui ont dû fuir la violence aveugle. Aujourd'hui, nous leur dédions le message de paix d'Ypres".