Guerre en Ukraine: l'autorité d'occupation russe quitte Nova Kakhovka dans la région de Kherson

Les occupants russes ont annoncé mardi s'être retirés de la ville de Nova Kakhovka, accusant les forces de Kiev de bombarder cette ville située dans le sud de l'Ukraine à proximité d'un barrage hydroélectrique stratégique.

Cette ville est située sur la rive gauche (orientale) du Dniepr, dans la région de Kherson, où les forces russes s'étaient repliées la semaine dernière faute de pouvoir tenir la rive droite (occidentale) face à une contre-offensive ukrainienne.

"Les employés de l'administration publique de Nova Kakhovka, les institutions étatiques et municipales ont également quitté la ville et se sont redéployés dans des lieux sûrs", a déclaré l'administration installée par Moscou. Cette ville est située sur la rive gauche du Dniepr, dans la région de Kherson, où les forces russes s'étaient repliées la semaine dernière faute de pouvoir tenir la rive droite.

Elle n'indique pas cependant si l'armée russe reste déployée dans la cité où si elle se replie également.

Les forces russes avaient déjà quitté la semaine dernière la ville de Kherson, la capitale régionale, un revers humiliant pour le Kremlin.

Après le retrait russe le 11 novembre de la rive droite, "Nova Kakhovka s'est retrouvé sous le feu direct de l'artillerie lourde et des mortiers des forces armées ukrainiennes", a déclaré l'administration d'occupation.

"La vie dans la ville est devenue dangereuse", a-t-elle ajouté pour justifier son départ, affirmant que des "milliers" d'habitants avaient aussi quitté la ville.

Cette ville est située à proximité du barrage hydroélectrique de Kakhovka, pris par les Russes au début de leur offensive contre l'Ukraine fin février et d'une grande importance pour alimenter en eau la péninsule de Crimée, située plus au sud et annexée par Moscou en 2014.

Construit en 1956, pendant la période soviétique, ce barrage hydroélectrique permet d'envoyer de l'eau dans le canal de Crimée du Nord, qui part du sud de l'Ukraine et traverse toute la péninsule de Crimée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces de Moscou d'avoir "miné" le barrage et les unités de la centrale, ajoutant que si l'ouvrage explosait, "plus de 80 localités" seraient inondées.

Selon Kiev, une destruction de cette infrastructure aurait aussi un impact sur l'approvisionnement en eau de tout le sud de l'Ukraine et pourrait affecter le refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui puise son eau dans le lac artificiel de 18 millions de mètres cubes du barrage.

Les autorités d'occupation russes ont démenti tout minage du barrage de Kakhovka, soulignant que sa destruction gênerait l'approvisionnement en eau de la Crimée.

Selon le chef de l'occupation russe à Kherson, Vladimir Saldo, l'ouvrage "ne produit plus au jour d'aujourd'hui d'électricité car il n'y en a pas la nécessité".