Face aux récriminations de Zelensky, les Occidentaux apaisent

Aurait-on frôlé le pire suite à la chute meurtrière d’un missile sur la petite ville polonaise de Przewodow ? Dès l’annonce de l’explosion, mardi après-midi, et de la mort de deux civils, les réactions se sont emballées sur les réseaux sociaux et les dirigeants politiques. Les États baltes, en particulier, ont été prompts à pointer la Russie du doigt et à réaffirmer leur solidarité...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous