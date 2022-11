"On a retrouvé son corps sans sa tête": Rita, dont le mari a été torturé et tué par les soldats russes, témoigne

Alors que le Parquet général ukrainien recense plus de 47 000 crimes de guerre, des organismes internationaux continuent d’enquêter sur les crimes qui auraient pu être commis dans les régions occupées puis libérées par les Russes. Dans le cadre d’un reportage consacré à cette thématique, BFMTV a rencontré Rita qui habite dans un petit village de la région de Kherson. Lors de leur entretien, Rita a expliqué qu’elle est partie lorsque la guerre a éclaté mais que son neveu et son mari sont restés. Quelques mois plus tard, ils ont décidé de fuir le village.

💬 "On a retrouvé mon mari sans sa tête"



➡ Rita, dont le mari a été torturé et tué par les soldats russes à Kherson, témoigne sur BFMTV pic.twitter.com/yi0Fg6l4Pa — BFMTV (@BFMTV) November 22, 2022

"Le 18 juin, mon mari m’a appelée. Il m’a dit qu’avec mon neveu, ils allaient essayer de fuir le village pour me rejoindre. Je lui ai demandé 'qu’as-tu emmené avec toi de plus précieux ?' et il m’a dit qu’il allait emporter la photo de nos deux fils. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, j’ai senti que quelque chose n’allait pas. J’ai commencé à l’appeler à 7 heures du matin mais il n’avait pas de réseau. Il ne décrochait pas. Toute la journée, on les a attendus. On a espéré qu’ils arrivent. Ils devaient nous rejoindre du côté ukrainien. Mais rien. "

L'Ukraine dit avoir découvert quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson

Rita poursuit son témoignage d'une voix tremblante. "Fin septembre, les soldats ukrainiens ont déminé la forêt et c’est là qu’ils ont retrouvé les corps. On a passé deux mois et demi à les chercher. Des habitants du village m’ont expliqué qu’ils ont vu les Russes battre mon mari et mon neveu au premier check-point et puis au second. Quand ils sont arrivés du côté ukrainien, ils les ont tués. On a retrouvé mon mari sans sa tête. Un autre corps a été retrouvé à côté avec les bras et les jambes cassés. Le crâne était complètement défoncé. Je me dis 'pourquoi, ils ont subi ces sévices, eux, ces gens paisibles ?' 'Pourquoi on les a humiliés et torturés comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi. J’aimerais qu’il y ait une punition, qu’on découvre qui a fait ça. Mais je ne sais pas si c’est possible."