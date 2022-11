Guerre en Ukraine: Washington annonce 400 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'armée ukrainienne

"Cette tranche de 400 millions de dollars inclut des armes, des munitions et de l'équipement de défense antiaérienne supplémentaires provenant des stocks du ministère américain de la Défense", précise le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

Cette nouvelle tranche porte le total de l'aide américaine à l'Ukraine à plus de 19 milliards de dollars depuis l'invasion russe en février.

"Les Etats-Unis continueront de se tenir aux côtés de leurs 40 alliés et partenaires dans leur soutien au peuple ukrainien au moment où il défend sa liberté et son indépendance avec un courage extraordinaire et une détermination sans limites", a déclaré Antony Blinken.