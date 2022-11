Des images interrogent sur un potentiel crime de guerre ukrainien: que s'est-il passé ?

Depuis une dizaine de jours, les images d’une reddition de soldats russes aux forces ukrainiennes qui aurait fini en tuerie ont été massivement partagées et alimentent les interrogations sur un potentiel crime de guerre ukrainien. En cause : une douzaine de soldats russes sont morts après une capitulation aux circonstances troubles, où l’on peut voir l’un d’entre eux ouvrir le feu sur les hommes de Kyiv. Plusieurs vidéos, authentifiées par le New ...