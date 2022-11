Guerre en Ukraine: le gouverneur militaire de Kherson signale de nouveaux bombardements russes

Les forces russes ont bombardé la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, plus de 50 fois ce week-end, a rapporté dimanche le gouverneur militaire local Yaroslav Yanushevych.

Via sa chaîne Telegram, Yanushevych a accusé la Russie de terrorisme et de cibler des civils, ajoutant qu'une personne était morte et deux autres blessées dans les bombardements.

Selon lui, les villes situées le long de la rive nord-ouest du fleuve Dnipro ont été ciblées. L'information n'a pas pu être confirmée de manière indépendante.

Une grande partie de la ville de Kherson reste sans électricité alors que les autorités tentent de remettre le réseau en service.