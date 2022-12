Un sondage secret du Kremlin montre que la population russe ne soutient plus la guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine, Chine, changement climatique... Ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Biden et Macron

Joe Biden et Emmanuel Macron ont affiché jeudi avec force leur bonne entente et proximité personnelle, s'engageant d'une même voix à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" et à "coordonner" leur réponse vis-à-vis de la Chine, ainsi qu'à gérer leurs différends pour cette visite en grande pompe du président français aux Etats-Unis.