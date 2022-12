Des images terribles de Bakhmout dévoilées : pourquoi les Russes tiennent-ils tant à récupéer cette ville ukrainienne totalement détruite ?

Avant que la guerre n’éclate, Bakhmout était une ville paisible d’environ 70.000 habitants. Mais depuis quelques semaines, cette ville située dans le Donbass, à l’est de l’Ukraine et plus précisément dans la région de Donetsk, est devenue un élément clé du conflit russo-ukrainien. Les combats y sont féroces : selon BFM TV, plus de 50 soldats des deux camps y perdent la vie chaque jour tandis que Le Courrier International évoque de son côté “une véribable boucherie”.