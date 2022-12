Guerre en Ukraine : la Russie n'utilisera l'arme nucléaire qu'en "réponse" à une frappe ennemie, affirme Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre mercredi que la Russie n'utiliserait pas l'arme nucléaire en premier, mais uniquement "en réponse" à une éventuelle frappe ennemie de ce type sur son territoire. "Nous considérions les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. (Y recourir) est construit autour de ce qu'on appelle la frappe en représailles: si on nous frappe, on frappe en réponse", a déclaré M. Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision avec son Conseil pour la société civile et les droits de l'Homme, une assemblée pro-Kremlin.