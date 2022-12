Le récit terrifiant d'un jeune soldat ukrainien: “Les Russes nous tiraient dessus à l’aveugle depuis les arbres”

Pourtant, la réalité du terrain sera tout autre. Sur place, les Russes sont bien plus nombreux que prévu : “Il y avait à peine cent mètres entre nous et ces soldats”, raconte Nazar. “Nous étions sur une petite colline et ils étaient sur l’autre. Parfois même nous les entendions rire. Ils nous tiraient aussi dessus à l’aveuglette depuis les arbres”, détaille le jeune homme.

Des images terribles de Bakhmout dévoilées : pourquoi les Russes tiennent-ils tant à récupérer cette ville ukrainienne totalement détruite ?

La bataille censée finir de manière express s’est rapidement transformée en guerre d’usure.

Nazar raconte les conditions de vie extrêmes qu’il a dû endurer. Il détaille les nuits à dormir à même le sol gelé, les feux allumés avec les moyens du bord et l’absence de repas chauds.

Loin d’être terminés, les affrontements sur place font toujours rage. Heureusement, les munitions semblent manquées du côté de Moscou et les tirs sont moins soutenus qu’au début du conflit : “Au départ, l’armée russe tirait sur tout, maintenant elle est plus économe avec ses munitions. Nous avons pu obtenir une de leurs radios lors de l’une des batailles. Avec celle-ci, nous les avons entendus demander des munitions, mais ils ont obtenu comme réponse qu’il n’y en avait plus”, affirme l’Ukrainien.

Malgré les pertes humaines évidentes des deux parties, Nazar se dit optimiste quand à l’issue du combat : “Les Russes nous semblent très chaotiques et désorganisés. C’est pourquoi nous avons pu en tuer autant”, ajoute-t-il.

Le jeune ukrainien qui soufflera ses vingt bougies dans trois jours attend maintenant sa nouvelle destination : “Notre prochaine mission pourrait avoir lieu le jour de mon anniversaire. Ou aujourd’hui, qui sait”, conclut Nazar.