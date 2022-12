Guerre en Ukraine: ses stocks amenuisés, la Russie semble utiliser des bombes périmées

C'est "probablement ce qui les force à utiliser des bombes que nous considérerions comme périmées", a-t-il ajouté. "En d'autres termes, on charge la bombe et on croise les doigts en espérant qu'elle va partir, ou qu'elle va exploser à l'atterrissage."

Le ministre américain de la Défense a évoqué le mois dernier les problèmes de stocks de munitions des forces russes, qu'il a attribués aux problèmes logistiques de Moscou et aux frappes des forces ukrainiennes contre des dépôts de munitions russes.