Le sort réservé aux Russes qui refusent de se battre : “Ce n’est pas seulement illégal, c’est inhumain”

Les Russes ont-ils le choix de refuser de se battre une fois au front ? Visiblement non. Du moins, c’est ce qu’a expliqué Sergei (nom d’emprunt) en évoquant la situation de son fils Stas (nom d’emprunt) à la BBC.

”Aucune information n’avait été donnée à propos de la guerre. Ils devaient avancer sur le front, mais personne ne savait ce qui les attendait”, débute le père auprès de nos confrères. S’il a été au front, il s’agissait d’un choix de la part de Stas. Il estimait que c’était son devoir pour “faire ce qui est juste”.

Sergei estime que son fils n’était pas préparé pour une telle guerre. Selon lui, cet affrontement ne touche pas réellement Stas. “Ce n’est pas notre guerre. Et ce n’est pas une guerre de libération”, a-t-il continué. Au bout d’un moment, Stas comprend qu’il n’a pas sa place au front. “Il a refusé de se battre, ce qui n’est pas facile là-bas. Il a mis son refus par écrit avec plusieurs autres. Ces soldats se sont vus retirer leurs armes et ont été placés sous surveillance.”

Plusieurs fois, le père a essayé de se rendre sur la ligne de front pour tenter d’obtenir la libération de son fils. Pour parvenir à ses fins, il a remué ciel et terre auprès des responsables militaires et politiques. Plusieurs mois plus tard, son fils a fait son retour en Russie.

Son récit est édifiant. “Ils l’ont d’abord battu. Puis, ils l’ont emmené dehors comme s’ils allaient le tuer. Il était allongé sur le sol et il a dû compter jusqu’à 10. Il a refusé. Du coup, ils l’ont frappé à la tête avec un pistolet. Son visage était couvert de sang.”

Heureusement, un homme va finalement sortir Stas de son calvaire. “Ils l’ont emmené dans une pièce et lui ont dit : soit tu nous suis, soit on te tue. Finalement, quelqu’un est venu pour lui dire qu’il allait travailler dans la réserve.”

De retour auprès des siens, Sergei assure que cet épisode l’a rapproché de son fils. “Aujourd’hui, nous sommes sur la même longueur d’onde. Il m’a avoué qu’il n’aurait jamais cru que son propre pays le traiterait de cette façon. Les gens ici ne comprennent pas à quel point nous sommes en danger. Pas de la part du camp adverse. Mais de notre propre camp”, a-t-il conclu.

La BBC a également recueilli le témoignage d’une maman d’un lieutenant qui a, lui aussi, refusé de se battre. “Il m’a dit qu’il avait refusé de conduire ses hommes vers une mort certaine”, a expliqué Oxana. “Avec son poste, il avait compris que son équipe ne s’en sortirait pas vivante. Ils ont envoyé mon fils dans un centre de détention. Puis, j’ai reçu un message qui m’a dit qu’il était porté disparu comme quatre autres officiers. On n’a pas eu de nouvelles pendant cinq mois. Ensuite, ils ont expliqué que le bâtiment où il était avait été bombardé. Aujourd’hui, son statut officiel est qu’il a “disparu au combat”. Cela n’a pas de sens. La façon dont mon fils a été traité n’était pas seulement illégale, c’était inhumain.”

Poutine dément et assure qu’il s’agit de “Fake News”

Le Kremlin a déjà réagi à propos de ces différents témoignages. Pour Vladimir Poutine, tout est absolument faux. “Nous n’avons pas de camps ou d’installations d’incarcération pour les soldats russes”, a expliqué le président en décembre. “Nous n’avons aucun problème avec les soldats qui quittent les positions de combat. Lorsque vous êtes bombardé, n’importe qui réagirait de cette façon. Mais après une certaine période d’adaptation, nos hommes se battent brillamment.”