Olena Zelenska, femme de Volodymyr Zelensky : “Que ceux qui donnent des ordres criminels soient punis. Et pas seulement Vladimir Poutine”

Guerre en Ukraine: pour Zelensky, la Russie continue de bénéficier d'un "avantage" non-négligeable

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi les pays du G7 à fournir plus d'armes et de gaz à l'Ukraine, au moment où la population de son pays est frappée par l'arrivée de l'hiver, souvent privée de courant et sans chauffage.