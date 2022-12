"64 soldats des forces armées ukrainiennes, qui ont combattu dans les régions de Donetsk et de Lougansk, en particulier (...) rentrent chez eux", s'est félicité sur Telegram le chef de cabinet de la présidence, Andriï Iermak, précisant qu'un Américain, Suedi Murekezi, "a également été libéré" dans l'échange.

Selon l'agence de presse russe Tass, M. Murekezi a été arrêté en juin dans l'est de l'Ukraine avant d'être inculpé début août pour avoir "participé à des manifestations pro-ukrainiennes et antirusses" et "incité à la haine raciale" à Kherson (sud) au début du conflit.

Selon son avocat, cité par Tass au moment de son inculpation, il s'était retrouvé dans ces rassemblements "par hasard".

Son client "n'a jamais pris part aux opérations militaires" dans la région de Donetsk, avait-il dit, ajoutant qu'"il travaillait dans une boîte de nuit à Kherson".

Cette ville a été reprise début novembre par les forces ukrainiennes au terme d'une contre-offensive de plusieurs semaines.

Au cours de l'échange de mercredi, quatre corps "ont également été restitués", a par ailleurs précisé Andriï Iermak.