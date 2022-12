Comment une société lituanienne réchauffe les Ukrainiens avec de vieilles pièces d'automobiles: "L'émotion compense la fatigue" (PHOTOS)

Cette initiative est une aubaine pour ce pays, où les frappes russes sur l'infrastructure électrique plongent la population dans le froid et l'obscurité pendant des heures.

L'entreprise Kalvis fabrique des poêles à partir de vieilles jantes de roues et les envoient aux civils et soldats en Ukraine.

"Nous faisons ce que nous savons faire le mieux, juste pour que les Ukrainiens se sentent un peu mieux", a déclaré à l'AFP Rokas Utakis, cocréateur du projet et employé chez Kalvis.

Jusqu'à présent, l'entreprise a produit près de 100 poêles, dont la moitié est déjà utilisée en Ukraine, notamment à Bakhmout ou Izioum, près de la ligne de front.

Chaque poêle se compose de trois jantes empilées les unes sur les autres et soutenues par des pieds et comprend également deux chambres pour le bois de chauffage et les cendres, ainsi qu'un couvercle, une cheminée et un crochet en fonte.

"Il peut être utilisé comme une cuisinière, un séchoir, ou simplement comme pour chauffer", a déclaré M. Utakis.

Plus d'une vingtaine d'employés consacrent leur temps libre à la fabrication de ces poêles dans la ville de Siauliai, dans le nord de la Lituanie. Des habitants leur donnent également un coup de main.

"C'est agréable de travailler avec un groupe de personnes aussi enthousiastes", a témoigné M. Utakis. "Les émotions que vous voyez chez les gens qui apprécient les poêles compensent la fatigue que vous ressentez en les fabriquant", a-t-il ajouté.

La Lituanie et ses voisins baltes, l'Estonie et la Lettonie, ont exprimé une solidarité sans faille avec l'Ukraine depuis son invasion par la Russie en février.

Ces trois pays ont passé des décennies sous l'occupation soviétique avant de déclarer leur indépendance en 1991 et de rejoindre ensuite l'OTAN et l'Union européenne.