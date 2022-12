Formations et équipements : voici comment la Belgique va participer à la mission militaire de l’UE au profit de l’Ukraine

La participation belge à l’EUMAM (European Military Assistance Mission”), consistera à fournir du personnel et des moyens de communication au quartier-général de l’UEMAM, basé à Bruxelles et commandé par le vice-amiral français Hervé Bléjean. Cet officier dirige la MPCC (la Capacité militaire de planification et de conduite, une composante de l’état-major de l’UE).