Le nombre de soldats russes cherchant “comment se rendre” sur Internet double en un mois

Ces recherches, en hausse depuis le mois d’octobre, ont atteint un pic de 70 000 alors que l’annonce d’une mobilisation partielle entraînait le départ de milliers de conscrits russes au front. Atteint en novembre, le nombre de 70 253 recherches est le plus élevé depuis le début de la guerre.

On avait également appris que l’Ukraine avait mis à disposition une ligne d’assistance téléphonique à destination des Russes qui souhaitaient se rendre.

Un tutoriel pour apprendre à se rendre

Le projet “I Want to Live”, mis en place pour aider les soldats voulant se rendre, a été jusqu’à créer une vidéo expliquant comment les soldats russes au front pouvaient se rendre en traversant le no man’s land et comment rendre les armes s’ils décident de hisser le drapeau blanc auprès d’un groupe de soldats ukrainiens.

Face à la politique punitive de la Russie destinée aux déserteurs, de plus en plus de soldats russes choisissent alors de se rendre.

Un autre rapport révèle en effet qu’il y aurait déjà plus de 4000 soldats russes qui auraient demandé à se rendre en Ukraine, comme l’explique Vitaly Matvienko, porte-parole du projet “I Want to Live”.

Celui-ci s’était exprimé en novembre pour le Kyiv Post pour aborder le sujet des soldats russes ayant recours à l’assistance téléphonique ukrainienne.

”Ils sauvent leur vie, et ça fera moins de soldats au front”, avait-il déclaré, saluant l’initiative. Son projet, quant à lui, permettait également aux soldats russes voulant se rendre d’acquérir des connaissances sur les procédures de reddition : “Lorsqu’ils sont envoyés en Ukraine, ils reprennent contact avec nos spécialistes, et nous identifions leur localisation, puis nous planifions un programme de sortie sécurisée de ce territoire.”

Un sort terrible attendant les déserteurs en Russie, c’est le choix que de plus en plus de soldats prennent.

Guerre en Ukraine: pourquoi voit-on de plus en plus de soldats russes fuir le front?

Des soldats russes qui changent leur fusil d’épaule

Selon Vitaly Matvienko, certains membres des forces armées russes auraient déjà commencé à se battre aux côtés des Ukrainiens pour faire tomber Vladimir Poutine. Des photos ont également montré des Russes s’entraînant aux côtés d’Ukrainiens. Le ministère ukrainien de la Défense avait d’ailleurs indiqué sur sa chaîne Telegram que “les premiers volontaires” des troupes russes qui s’étaient rendues avaient déjà commencé une formation individuelle supplémentaire.