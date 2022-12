”Poutine, laissez-moi vous dire ce que vos généraux et ministres n’osent pas vous dire”

Dans son discours, rapporté par Het Laastse Nieuws, l’amiral Tony Radakin s’est adressé spécifiquement au président russe. “Laissez-moi dire à Poutine ce que ses propres généraux et ministres n’osent probablement pas dire : à savoir que la pénurie de munitions d’artillerie en Russie a franchi un seuil critique. Cela signifie que la capacité de l’armée russe à mener à bien des offensives terrestres diminue rapidement”, a observé Radakin. “Poutine avait prévu une guerre de 30 jours, mais les armes russes tirent depuis près de 300 jours maintenant. Les réserves s’épuisent. Moralement, théoriquement et physiquement, les forces de Poutine s’épuisent.” Le chef d’État-major britannique estime que la Russie était mal préparée et qu’elle subit aujourd’hui les conséquences économiques de cette invasion.

”Poutine a rassemblé contre lui une extraordinaire coalition de démocraties. C’est comme s’il avait mis en évidence ce que nos croyances signifient et impliquent réellement”, analyse Radakin. “Des temps extraordinaires appellent une réponse extraordinaire. Et c’est pourquoi la Russie perd. Et le monde libre gagne.”