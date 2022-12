L'Ukraine sous les missiles de la Russie, dans le noir et le froid

Dans la capitale, le maire Vitali Klitchko a précisé que seul un tiers des habitants avait de l’eau et du chauffage, et 40 % du courant.

Confrontée à une série de revers militaires cet automne, la Russie a opté depuis octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver. Avec cette nouvelle vague de bombardements russes vendredi, "il faudra peut-être plus de temps qu'avant pour rétablir l'électricité", a alerté sur Facebook l'opérateur électrique national Ukrenergo. Ailleurs, des pans entiers du pays étaient une nouvelle fois privés de courant, comme les régions de Kirovograd et de Poltava (centre). Dans la deuxième ville du pays, Kharkiv (nord-est), les autorités ont annoncé dans la soirée avoir rétabli le courant à 55 %.

Kiev plongée dans le noir après les frappes russes sur des infrastructures d'énergie. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) ©AFP or licensors

Sommet Poutine-Loukachenko

Volodymyr Zelensky a appelé ses partenaires occidentaux à accélérer la livraison de systèmes de défense aérienne. Les États-Unis semblent sur le point d’acter la livraison de systèmes antiaériens Patriot, un message fort. L’UE a, elle, approuvé de nouvelles sanctions visant Moscou qui interdisent notamment l’exportation de moteurs de drones vers la Russie ou des pays tiers à même de les lui fournir.

De leur côté, les présidents russe et biélorusse, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, préparent lundi à Minsk un sommet destiné à resserrer encore leur alliance. L’attitude de Minsk est scrutée de près, dans le cas où la Biélorussie déciderait d’entrer en guerre contre l’Ukraine - ou y serait contrainte par Moscou.

Jeudi, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, s’est dit convaincu que la Russie allait tenter une nouvelle attaque sur Kiev dans les premiers mois de 2023. Le territoire biélorusse serait crucial pour lancer une telle offensive.