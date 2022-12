Des danseuses armées de kalachnikovs chargées de fleurs : à Kiev, la résistance se fait aussi à l'Opéra

L'Ukraine sous les missiles de la Russie, dans le noir et le froid

Dans une salle, des danseuses armées de kalachnikov chargées de fleurs. Dans une autre, un couple s’entraîne à répéter le ballet Giselle. La musique est brutalement interrompue par une alerte au raid aérien. Mais qu’importe, tous les danseurs restent en place et poursuivent leurs mouvements car dans quelques jours ils seront en représentation sur les planches de la capitale française. Une première depuis le déclenchement de l’invasion russe. Au micro de BFMTV, la danseuse ukrainienne Natalia Matsak explique que voyager avec la troupe est l'occasion de rappeler au monde les atrocités qui pèsent sur leur quotidien. “Venir à Paris va nous permettre de dire aux gens que ce qu’ils voient à la télévision, c’est vraiment notre réalité. Et même une petite partie seulement de ce que l’on endure. Le monde doit savoir et ne pas oublier.”

Ballet dancers take part in a rehearsal at the ballet hall of National Opera of Ukraine in Kyiv, on December 15, 2022. - A ballet troupe of the Ukrainian national Opera theatre is due to give a series of romantic ballet Giselle performances in Paris later this month. A ballerina recalls how her performance was ended hastily after an air raid alert sounded - one of many incidents that have cast a shadow over the Ukrainian ballet life after the Russian invasion was launched. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) ©AFP or licensors

La nuit tombée, certains professionnels de l’Opéra tels qu’Oleg Toker enfilent l’uniforme militaire et prennent les armes afin de soutenir leur patrie sur le front. Un danseur a récemment perdu la vie en voulant aider l’un de ses compatriotes. Sa photo est désormais affichée sur les murs de l’Opéra tandis que la musique ne cesse de retentir en sa mémoire et celle des nombreuses autres victimes.