Guerre en Ukraine: plus de 60 recours déposés par des oligarques et entreprises russes auprès de la CJUE

Selon des documents publiés sur le site web de la Cour, les oligarques Grigori Berezkin et Gennady Timchenko réclament une indemnisation pour des "dommages immatériels" subis en raison des sanctions européennes.

M. Berezkin invoque une "atteinte grave à sa réputation", alors qu'il n'y a "aucun lien matériel entre lui et la politique russe en Ukraine". Il affirme en outre qu'il ne soutient pas le gouvernement russe et demande des dommages et intérêts symboliques d'un euro.

Résidant en Suisse, M. Timchenko réclame, lui, un million d'euros. Il accuse l'Union européenne d'une "erreur de jugement" concernant son association avec le président russe Vladimir Poutine.

L'Union européenne a réagi vendredi à l'escalade de violence sur le front ukrainien par de nouvelles sanctions visant l'économie russe et le complexe militaro-industriel du régime de Vladimir Poutine. Les licences de diffusion des médias russes seront également à nouveau suspendues. Il s'agit du neuvième train de sanctions infligé à la Russie.

La liste des sanctions compte désormais 1.500 noms, après l'ajout vendredi de 190 personnes ou entités. Il s'agit notamment d'officiers supérieurs de l'armée, de magistrats, d'oligarques, de politiciens et d'administrateurs locaux.