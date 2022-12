Guerre en Ukraine: 610 millions de dollars d'aide supplémentaire apportés par la Banque mondiale

Guerre en Ukraine: Zelensky a réalisé ce mardi son déplacement le plus risqué (PHOTOS)

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mardi à Bakhmout, une ville de l'est de son pays ravagée par d'intenses combats avec les forces russes qui tentent de la prendre depuis l'été et actuellement le point le plus chaud du front.