Quand Vladimir Poutine rejoue... le Seigneur des Anneaux et s'offre celui du pouvoir

Pour remercier les dirigeants de leur venue, Vladimir Poutine a choisi "un présent" pour le moins inattendu rapporte le Monde. "Hôte de ce sommet informel, le dirigeant russe a offert à ses homologues d'étonnantes bagues en or blanc et jaune, sur lesquelles sont sculptés le symbole de l'organisation régionale ainsi que les mots 'Bonne année 2023' et 'Russie'", explique le média français. Le président russe s'est réservé le droit d'obtenir la neuvième.

Cela ne vous rappelle-t-il rien ? Pour les observateurs, il s'agit d'un parallèle appuyé au Seigneur des Anneaux. Pour rappel, l'œuvre de Tolkien sortie dans les années 50 évoque neuf anneaux de pouvoir forgés par le maléfique Sauron qui poursuit l'objectif d'asservir les hommes. Le neuvième étant celui qui est le plus puissant de tous.

Selon certains observateurs, ce n'est pas la première fois qu'une analogie est faite entre l'œuvre de Tolkien et la guerre en Ukraine. L'Ukraine est comparée à la pacifique Comté attaquée par l'horreur qui est représentée par la Russie. Cet oppresseur est personnifié par les orques, des êtres dégoûtants sans aucune valeur comme le sont les soldats russes.

Sur les réseaux sociaux, d'autres parallèles ont fleuri. Comme le fait que Poutine soit représentatif de Gollum tandis que Zelensky ressemblerait à Freudon. Cependant, il existe une différence majeure : le conflit ukrainien est loin d'être une fiction.

À cette réunion étaient présents les présidents d'Azerbaïdjan, d’Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d’Ouzbékistan. À noter que le seul qui avait l'anneau à son doigt en sortant de la réunion était le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le plus fidèle allié de Poutine.