"En un mot, il s'agit de tout faire pour assurer la sécurité de la Russie, nos intérêts nationaux sur les océans du monde": Poutine vante sa flotte

Russie: "On veut finir aussi vite que possible cette guerre que l'Occident a préparée et déclenchée contre nous via l'Ukraine"

Le chef de la diplomatie russe s'est dit "convaincu" que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine à force de "patience" et "d'entêtement", notamment la reconnaissance de quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.