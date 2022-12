Quand Poutine ne craignait pas l'Otan, une époque révolue

A l'époque, le candidat d'extrême droite Jean-Marie Le Pen venait d'arriver au second tour de l'élection présidentielle française (avril 2002) et, en conséquence, le Premier ministre travailliste s'inquiétait que les Britanniques ne se sentent laissés en marge de la mondialisation.

Dans une note écrite à la main, M. Blair écrit que "dans un monde qui change, les gens veulent une certaine réaffirmation des valeurs traditionnelles" et que son gouvernement a raison de répondre aux inquiétudes des classes populaires en matière d'immigration. Ces débats resurgiront au moment du référendum pour le Brexit en 2016.

En janvier 2001, une note de Downing Street résume les échanges de du dirigeant travailliste avec Vladimir Poutine, devenu un an plus tôt président de la Russie.

"Concernant l'Otan, Poutine a dit au Premier ministre à Moscou qu'il ne voulait pas être vu comme quelqu'un contre l'Otan et qu'il n'essaierait pas de ralentir le processus d'élargissement de l'Otan", selon cette note.

Ces documents du gouvernement, rendus publics par les archives nationales 20 ans plus tard comme le veut la règle, couvrent également l'élection aux Etats-Unis du président George W. Bush, les attentats du 11 septembre 2001, l'invasion de l'Afghanistan et la préparation de celle de l'Irak.

Londres avait alors oeuvré pour que Tony Blair soit invité le plus tôt possible à Washington pour rencontrer M. Bush et son équipe et renforcer la relation entre les deux alliés.

Sans quoi, "l'extrême droite et l'extrême gauche auraient travaillé pour éloigner le Royaume-Uni et les Etats-Unis, comme l'auraient fait d'autres pays comme la Russie et la France", indique dans des câbles diplomatiques l'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, Christopher Meyer, après avoir rencontré le vice-président élu Dick Cheney en janvier 2001. "Le Premier ministre (Blair) était déterminé à éviter que ça ait lieu."

Tony Blair engage alors son pays dans l'invasion de l'Afghanistan en 2001 aux côtés des Etats-Unis et dans celle de l'Irak en 2003, une décision qui sera fatale pour l'unité du parti travailliste.

Pas d'opposition

Les archives révélées montrent aussi des ministres et hommes d'affaires britanniques désireux de tirer profit de l'adoption par les dirigeants communistes chinois de réformes commerciales.

En avril 2001, Tony Blair écrit au président Jiang Zemin pour agir en tant que médiateur concernant le sort de l'équipage d'un avion d'espionnage américain retenu par Pékin après une collision avec un avion chinois.

Le président Bush remerciera plus tard dans une note écrite à la main Tony Blair pour son aide sur le dossier.

Malgré cet incident, les relations sino-occidentales semblaient de manière générale bien plus chaleureuses il y a 20 ans.

Concernant les relations Chine/Royaume-Uni, actuellement très tendues, "la réponse courte est qu'elles sont très bonnes, et la Chine pense la même chose", affirme l'équipe diplomatique de Tony Blair en novembre 2002.

Le Premier ministre britannique avait rencontré en septembre 2002 son homologue chinois Zhu Rongji lors d'un sommet de l'ONU en Afrique du Sud.

"Zhu a plaisanté en disant que, bien que son travail soit difficile, il avait un avantage sur le Premier ministre" britannique, résume un mémo de Downing Street. Lui "n'avait pas à traiter avec un parti d'opposition."

Selon ce mémo, M. Zhu estimait que Saddam Hussein en Irak devait se soumettre aux résolutions de l'ONU et permettre l'inspection des armes.

"Mais la Chine était opposée à des frappes militaires sur l'Irak", aurait affirmé M. Zhu à Tony Blair.

De telles frappes "auraient probablement des conséquences qu'on peut à peine imaginer", aurait-il dit, pressant pour plus de "patience et de sagesse".