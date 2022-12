Pas de trêve pour le réveillon en Ukraine : des frappes russes sur Kiev font au moins un mort

D'autres régions ont aussi été visées. Dans la capitale, les bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon les autorités locales. "Selon les premières informations, une personne est morte dans le quartier de Solomiansky. Plusieurs personnes ont été blessées", a indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Les responsables ukrainiens ont aussi fait état de destructions et d'incendies à Mykolaïv, dans le Sud, et à Khmelnytsky dans l'Ouest.