À quoi s’attendre à présent de la part de Vladimir Poutine ? “Il a un nouvel objectif, mais il faut espérer qu’il ne l’atteindra pas”

Réaffirmant sa détermination à triompher en Ukraine et taclant l’Occident, Vladimir Poutine a donné le ton dans son allocution du Nouvel an. Les propos belliqueux du maître du Kremlin ont été suivis de nombreuses frappes russes sur l’Ukraine dans la nuit du 1er janvier. Ces bombardements sur Kiev et sept autres régions ont fait au moins quatre morts et cinquante blessés, selon les autorités ukrainiennes. Pour l’ancien colonel Cedric Leighton, ces premières attaques violentes de 2023 sont à l’image de la stratégie de Poutine pour les prochains mois. “Il va redoubler d’efforts et aller plus loin encore dans ce qu’il a mis en œuvre jusqu’à présent”, postule le spécialiste interrogé par CNN. “Malheureusement, nous allons assister à davantage d’attaques sur les infrastructures civiles.”