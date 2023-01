Guerre en Ukraine: l'Otan doit accroître sa production d'armements et de munitions

"Par exemple, pour l'artillerie, nous avons besoin d'une énorme quantité de munitions, nous avons besoin de pièces de rechange.. Nous devons augmenter la production et c'est exactement ce que font les alliés", a-t-il affirmé dimanche à la BBC-radio. Il faisait référence aux stocks souvent limités de munitions (obus et roquettes) dont disposent les armées des pays de l'Otan, soumises à de sérieuses économies après la fin de la Guerre froide et modelées jusqu'il y a quelques années pour des opérations "expéditionnaires" (comme en Afghanistan) plutôt que pour la défense du territoire allié.