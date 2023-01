L'UE a confirmé la date mais pas le lieu de cette réunion.

"Je ne peux pas à ce stade confirmer le lieu", a à cet égard déclaré mardi Barend Leyts, le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel.

Il a précisé que participeraient à ce sommet Volodymyr Zelensky, Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et non les 27 chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres.

L'UE a chaque année des réunions au sommet avec l'Ukraine.

Le porte-parole avait déclaré en décembre que le président ukrainien bénéficiait d'une "invitation permanente" de l'UE à se rendre à Bruxelles.

Selon un communiqué de la présidence ukrainienne, M. Zelensky a parlé des détails du sommet avec Ursula von der Leyen au cours de sa première conversation téléphonique de l'année lundi.

"Les deux parties ont discuté des résultats attendus du prochain sommet Ukraine-UE qui doit se dérouler le 3 février à Kiev et ont convenu d'intensifier les travaux préparatoires", a souligné le bureau de M. Zelensky.

Les deux dirigeants ont ensemble évoqué la livraison d'armes "appropriées" et le lancement du nouveau programme d'aide financière à l'Ukraine, d'un montant de 18 milliards d'euros, adopté en décembre par le Parlement européen.

Le président ukrainien a insisté pour qu'un premier apport soit versé à son pays au cours du mois.

Volodymyr Zelensky, qui n'avait pas quitté son pays depuis le début de l'invasion russe en février, a effectué fin décembre un bref déplacement à Washington.