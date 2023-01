Olena Zelenska, Première dame d’Ukraine : “Les défaites de Poutine nous effraient plus que ses succès”

Si bien que malgré la libération de Kherson, trois jours avant cet entretien avec le journaliste du Financial Times (les forces de Zelenksy ont repris la ville ukrainienne le 11 novembre 2022, NdlR.), les Ukrainiens ne peuvent se réjouir pleinement de l’un de leurs plus grands accomplissements depuis le début de la guerre : “Nous avons une sorte de sentiment d’euphorie parce que c’est une énorme victoire pour nous”, affirme Olena Zelenska. “Mais je dois ajouter que la prudence est également de mise. Nous sommes en fait plus effrayés par notre ennemi (Vladimir Poutine, NdlR.) à cause ses défaites que de ses victoires”, continue-t-elle. “Nous savons qu’il lancera encore des attaques de missiles contre nos villes. Notre bonheur a donc des limites car nous savons que ces victoires ne mettent pas fin à la guerre et que nous avons encore beaucoup à faire.”

Une prédiction qui s’avéra malheureusement juste moins de 24h après ces déclarations avec le lancement de 96 missiles russes, soit la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit.

Dans la suite de l'interview, Olena Zelenska avoue que son ancien quotidien avec sa famille est ce qui lui manque le plus: "La normalité fait défaut à tout aujourd’hui. Lorsque nous parlons, nous sommes constamment conscients du peu de temps dont nous disposons et du fait que nous devrons bientôt nous dire à nouveau au revoir."

Enfin, la Première dame d’Ukraine conclut en faisant part de ses craintes face à une "fatigue" qui pourrait s’installer au sujet de la guerre dans son pays : "Nous ne voulons pas que les gens s’habituent à ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre en pause les informations et faire disparaître le problème. La guerre est notre vie aujourd’hui".