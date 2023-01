Les termes utilisés par la Russie pour décrire la guerre en Ukraine divisent au sein même du pays: "Une rhétorique qui vient du Moyen-Age"

Alors que Moscou essuyait plusieurs revers militaires, la rhétorique religieuse a pris de plus en plus d'ampleur à partir de l'automne, hauts responsables et médias étatiques présentant l'intervention en Ukraine comme une "guerre sainte" contre un Occident dépeint comme décadent.

Début novembre, l'ex-président Dmitri Medvedev, actuellement numéro deux du puissant Conseil de sécurité russe, a ainsi affirmé que l'"objectif sacré" de l'offensive était d'"arrêter le seigneur de l'Enfer". "Nous combattons ceux qui nous détestent, qui interdisent notre langue, nos valeurs et même notre foi", a déclaré M. Medvedev, pour qui les ennemis de la Russie sont "les nazis" ukrainiens et "les chiens" de l'Occident.

Prêtres militaires

Au-delà des discours, l'imbrication du religieux et du militaire se manifeste aussi par l'envoi de dizaines de prêtres sur le front pour soutenir les soldats.

Le prêtre militaire Sviatoslav Tchourkanov explique à l'AFP que ces missions ont pour objectif d'empêcher les soldats de "perdre leur âme (...), même si la situation les y pousse". Un prêtre doit "enraciner dans l'âme des militaires qu'il ne faut pas torturer les prisonniers (...) Il ne faut pas piller, il ne faut pas faire de mal aux civils", poursuit-il.

Le religieux n'a aucun doute sur le bien-fondé de cet assaut contre l'Ukraine, qui consiste, selon lui, à défendre les "valeurs traditionnelles" dont le Kremlin et l'Eglise orthodoxe russe se présentent comme les protecteurs. "En Ukraine, même dans les conditions de guerre, on organise des gay prides pour montrer l'appartenance aux valeurs occidentales", s'emporte le prêtre, en écho au discours du pouvoir russe sur l'Occident "décadent".

Signe de l'importance de ces religieux dans le conflit, M. Poutine a décerné en novembre le titre de "Héros de la Fédération de Russie", plus haute distinction du pays, à un prêtre orthodoxe tué dans la zone de combats, Mikhaïl Vassiliev. Le puissant chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a lui aussi exprimé son soutien à l'offensive militaire, affirmant qu'il fallait appuyer les "frères" prorusses de l'est de l'Ukraine qui ont "rejeté" les valeurs occidentales. Lors d'un sermon fin septembre, il affirmait que les personnes tuées en remplissant leur "devoir militaire" accomplissaient un "sacrifice qui lave tous les péchés".

Pour Nikita Astakhov, directeur artistique du théâtre "spirituel" orthodoxe russe "Glas" ("La voix"), qui met en scène des pièces traitant de questions religieuses, "la Russie s'est toujours levée contre le mal". "La Russie ne sera jamais défaite tant que plus de la moitié de la population russe sera orthodoxe", déclare-t-il à l'AFP.

"Cette rhétorique de guerre sainte vient tout droit du Moyen Âge"

Mais cette implication de l'Eglise dans le conflit et la rhétorique de plus en plus religieuse qui l'entoure ne font pas l'unanimité en Russie.

"Cette rhétorique de guerre sainte vient tout droit du Moyen Âge", estime ainsi Andreï Kordotchkine, prêtre de l'Église orthodoxe russe en poste à Madrid, dans une interview à l'AFP. "C'est exactement ce terme qui était utilisé par le pape Urbain II lorsqu'il a béni la croisade (lancée en 1096), promettant aux croisés que leurs péchés seraient pardonnés", explique-t-il. "Mais il est impossible de revenir dans le passé. (...) Une guerre, qui est une forme de meurtre, ne peut avoir aucun sens spirituel", ajoute-t-il.

Si le patriarcat de Moscou affiche un soutien franc à l'intervention militaire, celle-ci a provoqué des remous au sein du monde orthodoxe, avec une âpre lutte entre les Eglises orthodoxes russe et ukrainienne.

Au sein même du clergé russe, il existe des divergences: dès le 1er mars, une tribune contre "la guerre fratricide" a été signée par 293 religieux orthodoxes. "Ce n'est pas seulement la société (russe) qui est divisée, mais aussi l'Église et le clergé", estime le prêtre Andreï Kordotchkine.

Plusieurs signataires du texte ont été sanctionnés par le patriarcat, confie l'un d'eux, sous couvert d'anonymat. "Certains ont été déplacés de leur paroisse où ils servaient depuis des années et remplacés par des prêtres loyaux envers le pouvoir", dit-il, qualifiant l'offensive russe de "catastrophe".

"Ces dernières années, les liens entre la haute hiérarchie orthodoxe et le pouvoir se sont renforcés", poursuit ce prêtre. "L'Etat a beaucoup aidé l'Église et cette aide a créé une grande dépendance".