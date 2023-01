Quand Margaret Thatcher jugeait Poutine : "J'ai regardé ses photos à la recherche d'une trace d'humanité"

"La Dame de fer" n'est plus Première ministre depuis 1990, mais elle s'exprime de temps à autre sur la politique internationale lors de conférence. En août 2000, 118 membres de l’équipage du sous-marin de la marine russe avaient perdu la vie dans une explosion dans la mer de Barents lors d'un exercice. Le président Poutine, alors fraîchement élu pour la première fois, ne s'était pas déplacé, préférant rester en vacances. Il avait été photographié dans une villa sur la mer Noire, et son apparente indifférence face au drame avait choqué la Russie. Les médias avaient largement critiqué la gestion du naufrage par le gouvernement.

"Maintenant nous avons ce nouveau Monsieur Poutine. J’ai regardé ses photos, essayant de trouver un signe d’humanité. J’aurais dû me méfier davantage car vous savez tous ce qu'il s’est passé quelques semaines plus tard : cette terrible tragédie du sous-marin (Koursk) qui a disparu dans les profondeurs (...)", entame Margaret Thatcher avant de décrier la gestion du drame par le gouvernement.

"Si une catastrophe d’une telle ampleur avait eu lieu en Occident, la réaction, militaire et politique, aurait été immédiate. Et si nous n’avions pu nous débrouiller seuls, nous aurions sollicité l’aide d’un autre pays. Au-delà du sous-marin en question, des vies étaient en jeu. Et pourtant, le nouveau dirigeant soviétique n'a pas réagi rapidement, il n’a contacté personne (...) Une réaction particulièrement révélatrice : ils n'évaluent toujours pas la vie humaine de la même façon que nous. Résultat, l’aide est arrivée bien trop tard. Je suis soulagée que M. Poutine ait été à ce point critiqué, cela montre que les Russes sont conscients de ces manquements et qu’il est important à leurs yeux que leurs dirigeants en fassent davantage”, déclare-t-elle.

