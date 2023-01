Guerre en Ukraine: la mobilisation internationale pour l'Ukraine doit être dupliquée ailleurs, selon un rapport

Dans ce rapport de plus de 700 pages, qui fait référence dans la dénonciation des atteintes aux droits humains, elle y documente la "litanie d'abus" commis en 2022 dans le monde, de la Chine à l'Afghanistan, en passant par l'Iran, l'Éthiopie et bien sûr l'Ukraine. "Dans le brouillard de la guerre (en Ukraine) et les ténèbres dans lesquelles cette guerre a plongé l'Ukraine, il y a une lumière qui s'est allumée: c'est la réponse internationale et l'engagement pour la justice internationale", a affirmé Tirana Hassan, sa directrice exécutive par intérim dans un entretien à l'AFP.