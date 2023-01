"A été achevée le 12 janvier dans la soirée la libération de la ville de Soledar, qui est importante pour la poursuite des opérations offensives" dans la région de Donetsk, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'armée ukrainienne défend toujours Soledar malgré une situation "difficile" : "Les combats les plus acharnés et les plus violents se poursuivent