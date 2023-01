L'Ukraine est déjà "de facto membre de l'OTAN", estime son ministre de la Défense

Inquiets d'une nouvelle escalade et d'une implication de toute l'Alliance dans la guerre, les gouvernements occidentaux hésitent périodiquement à envoyer à l'Ukraine des armes plus lourdes encore que ce qu'ils envoient jusqu'ici. La fourniture de chars est par exemple actuellement en discussion mais l'Allemagne doit encore se laisser convaincre.

Le ministre ukrainien de la Défense est persuadé que son pays pourra recevoir tanks et avions de chasse, des armes réclamées depuis longtemps. Selon lui, les pays occidentaux sont en train de changer leur façon de penser. "Cette inquiétude sur le prochain niveau d'escalade est une sorte de protocole pour moi", a-t-il déclaré. La Pologne et la Grande-Bretagne ont dévoilé leur intention de fournir pour la première fois des chars de combat principaux à l'Ukraine. Oleksi Reznikov a déclaré qu'il était sûr que l'Ukraine obtiendrait "des chars, des avions de chasse et des armes à longue portée pour atteindre des cibles à 300 km".

Avec la livraison de chars français, "Macron veut gommer son image de maillon faible de l’aide à l’Ukraine"

L'Ukraine tente de rejoindre l'Alliance depuis des années et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à accélérer l'adhésion de son pays à l'OTAN. Le président russe Vladimir Poutine y voit pour sa part une menace pour la sécurité de la Russie.

À la BBC, Reznikov a réfuté le fait que ses déclarations puissent être considérées comme controversées non seulement par la Russie mais aussi par l'OTAN elle-même. "C'est vrai, c'est un fait", a déclaré le ministre. "Je suis sûr que dans un avenir proche, nous deviendrons membres de jure de l'OTAN".

Si l'Ukraine était légalement membre de l'OTAN, elle pourrait invoquer l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord pour la défense collective des pays de l'OTAN. Cet article indique qu'une attaque armée contre un État membre est considérée comme une attaque contre tous les États membres.

Balayant de la main les arguments selon lesquels ses déclarations pourraient provoquer une réaction russe, le ministre Reznikov a fait valoir : "Je vis une guerre dans mon pays. Ils attaquent mes villes, mes hôpitaux, mes crèches, mes écoles. Ils ont tué des tonnes de civils. Ils ont une armée de violeurs, d'assassins et de pillards. Quel est le prochain niveau d'escalade ?"

Les troupes ukrainiennes et russes, quant à elles, continuent de se battre pour le contrôle de Soledar, une petite ville située à l'est de Donetsk. La situation y est "très difficile", a déclaré Reznikov à la BBC, mais "sous contrôle". Selon lui, des combattants du groupe de mercenaires Wagner sont engagés dans des attaques qui se déploient "vague après vague après vague". Yevgeny Prigozhin, l'homme à la tête de Wagner, est intéressé par les avantages économiques de la ville, qui abrite les plus grandes mines de sel d'Europe, estime Oleksi Reznikov. "Ils veulent s'enrichir avec le sang de leurs victimes", a-t-il lancé.