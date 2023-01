Le responsable a estimé une fois encore que les Occidentaux utilisent l'Ukraine "pour atteindre des objectifs anti-russes" et que le Kremlin restait déterminé à atteindre "les objectifs de l'opération militaire spéciale", euphémisme des autorités russes pour décrire l'offensive contre leur voisin.

Valéri Guerassimov : une nomination surprise à la tête des troupes russes en Ukraine qui témoigne de la fébrilité du Kremlin

Motivées et fortes d'une aide militaire et financière croissante, les forces ukrainiennes ont repoussé l'armée russe en lui infligeant au printemps dernier et à l'automne des revers cinglants.

Mais Kiev dit avoir besoin de chars lourds, de blindés légers, de systèmes de missiles longue portée et de défenses antiaériennes pour vaincre définitivement l'armée russe et reprendre la totalité des territoires que Moscou occupe dans l'Est et le Sud de l'Ukraine.

Samedi, Londres a annoncé la livraison à Kiev de blindés Challenger 2, ce qui constituera la première livraison de chars lourds de fabrication occidentale à l'Ukraine.