Le navire en question est un MKK-1, battant pavillon des Palaos, un archipel océanien. Le navire s'est échoué près d'Umuryeri. Des navires spéciaux ont tenté de remettre à flot le cargo, long de 142 mètres.

On ne sait pas à ce stade ce que le navire transportait, ni si le bateau circulait dans le cadre de l'accord céréalier.

Moscou et Kiev ont signé en juillet dernier un accord, validé par les Nations unies et la Turquie, afin de permettre les exportations de céréales depuis l'Ukraine, un des principaux pays producteurs et exportateurs au monde. Celles-ci ont été bloquées pendant plusieurs mois en raison de l'invasion russe, faisant craindre une crise alimentaire mondiale.

Les navires doivent emprunter un couloir sécurisé pour circuler en mer Noire puis être inspectés par le Centre de coordination conjointe (CCC) avant d'être autorisés à franchir le détroit du Bosphore.