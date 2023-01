"Aujourd'hui, je peux dire que nous allons également envoyer 600 autres missiles Brimstone sur le théâtre des opérations, ce qui sera incroyablement important pour aider l'Ukraine à dominer le champ de bataille", a déclaré Ben Wallace.

Samedi, Londres a annoncé l'envoi chars de combat à l'Ukraine, étant le premier pays à répondre à la demande de l'Ukraine.

L'initative de la réunion de donateurs est venue de M. Wallace et de son homologue estonien Hanno Pevkur.

Les discussions sur le soutien militaire à l'Ukraine se poursuivront vendredi lors d'une réunion d'une cinquantaine de pays, convoquée par les Etats-Unis sur la base militaire de Ramstein, en Allemagne.

"Nous sommes ici aujourd'hui et nous serons là demain à Ramstein (...) pour faire comprendre très clairement au président (russe) Vladimir Poutine que nous continuerons à donner, à former et à soutenir l'Ukraine", a déclaré M. Wallace en Estonie.

"Parce que si le président Poutine mise sur le fait que nous allons nous lasser cette année, il a tort. Nous planifierons pour cette année, et l'année prochaine, et l'année d'après, et au-delà (...) . nous sommes là pour du long terme", a-t-il ajouté.

M. Wallace a également appelé la Russie à quitter l'Ukraine.

"En 2023, il est temps de transformer l'élan que les Ukrainiens ont obtenu en repoussant la Russie en gains et de s'assurer que la Russie comprend que le but est maintenant de la repousser hors d'Ukraine et de restaurer la souveraineté de l'Ukraine", a-t-il ajouté.