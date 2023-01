Un haut responsable américain remet en question la stratégie de l'Ukraine: "Elle ne devrait pas chercher à défendre coûte que coûte Bakhmout"

Bakhmout est également devenue un enjeu politique et un symbole majeur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front en décembre, juste avant son voyage pour rencontrer Joe Biden à la Maison Blanche et s'adresser au Congrès à Washington.

Toutefois, selon ce haut responsable de l'administration de Joe Biden, la priorité donnée aux combats à Bakhmout entrave l'Ukraine dans sa tâche essentielle de préparation d'une offensive stratégique contre les Russes dans le sud du pays au printemps.

A Bakhmout, plus les combats s'inscrivent dans la durée, plus la situation pourrait jouer en la faveur de la Russie qui dispose de ressources d'artillerie plus importantes et d'un avantage numérique en termes de troupes, a-t-il justifié, en parlant sous couvert de l'anonymat et en demandant à ne pas être directement cité.

Le haut responsable américain a ajouté qu'une victoire russe à Bakhmout n'entraînerait pas de tournant significatif dans la guerre, les forces ukrainiennes pouvant se retirer sur des positions plus faciles à défendre.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, lui a fait écho lors d'un point de presse, notant que le groupe paramilitaire Wagner était en train de "déverser, littéralement jeter des corps dans un hachoir à viande" pour prendre Bakhmout et la ville voisine de Soledar.

"Les Occidentaux s'accrochent à la dramatique illusion de la possibilité d'une victoire de l'Ukraine"

"Même s'ils parviennent (à prendre) Bakhmout et Soledar, ça ne changera pas la dynamique stratégique sur le champ de bataille", a-t-il dit. Cela ne veut pas dire que les Ukrainiens "seraient soudainement sur la défensive et en train de perdre".

D'autre part, toujours selon le haut responsable anonyme, l'Ukraine gagnerait à affecter ces militaires très exposés à des programmes d'équipement et d'entraînement dirigés par les Etats-Unis, afin de former des unités plus techniques et lourdement armées, capables de lancer une offensive dans le sud.

Ce haut responsable a relevé que les armes destinées à une contre-offensive affluaient déjà en Ukraine, notamment plusieurs centaines de véhicules blindés cette semaine -- le type d'équipement qui sera nécessaire pour une force offensive mobile.

