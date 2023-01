Guerre en Ukraine: un responsable russe à Soledar, deux villages capturés par les Russes

Un dirigeant de l'occupation russe de l'est de l'Ukraine, Denis Pouchiline, s'est affiché à Soledar, ville dont Moscou a revendiqué la capture il y a plus d'une semaine, et dont Kiev n'a jusqu'ici pas reconnu la perte.