S'estimant "menacée par l'Otan", la Russie présente son nouveau plan militaire

Lundi, Valery Guerassimov s’est exprimé pour la première fois en public depuis sa nomination en tant que responsable des opérations militaires de la Russie en Ukraine, comme l’explique le média Reuters. Et le général a d’ores et déjà annoncé de nouvelles réformes militaires de la Russie en réponse à la possible expansion de l’OTAN jusqu’à la Suède et à la Finlande, mais également à ce qu’il appelle “l’utilisation de l’Ukraine par l’Occident collectif pour faire la guerre à la Russie”.