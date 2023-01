"Sans ces armes, la guerre durera encore des années": des députés ukrainiens viennent réclamer plus d'armes auprès de leurs collègues belges

La demande a trouvé un écho particulier dans l'opposition auprès du député Theo Francken (N-VA), à l'origine de la visite de cette délégation en Belgique, mais aussi dans la majorité, chez le député Denis Ducarme (MR). Le libéral francophone estime que la Belgique n'en fait pas assez. La Défense a pourtant déjà livré pour 90 millions de matériel militaire et s'apprête encore à fournir des armes de défense anti-char et antiaérienne. Sur son sol toutefois, des entreprises privées disposent d'un stock important d'armes qu'elles ont rachetées, notamment des blindés, engins dont les Ukrainiens ont besoin face aux forces russes. Récemment, des obusiers M109, retirés du service par la Belgique en 2008 et revendus quelques années plus tard pour un montant dérisoire, ont été vus sur le théâtre des opérations en Ukraine. Ce n'est pas la Défense belge qui les a rachetés mais le Royaume Uni. Le gouvernement belge était réticent à débourser des centaines de milliers d'euros pour des engins revendus quelque... 16.000 euros en 2015-16.

Conflit en Ukraine: la corruption, cette guerre parallèle

"Il y a là, dans des hangars près d'Anvers et de Tournai, des chars Léopard, des Guépards, des M113, des M109, des AIMV... Ce sont des engins blindés qui seraient particulièrement utiles. Par rapport aux montants que nous avons déjà dépensés, la fourniture de, par exemple, 10 blindés, ne représenterait pas une somme énorme. Mais je sens un manque de volontarisme à aller au-delà du minimum. Je demande que cette perspective soit analysée par la ministre", a souligné M. Ducarme.

Le 31 mars, lorsqu'il s'était exprimé par vidéoconférence devant le parlement belge, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait visé le secteur diamantaire. Une grande partie des diamants qui arrivent à Anvers viennent de Russie. Jusqu'à présent, ceux-ci ne sont pas inclus dans les sanctions européennes. Mais il n'est pas exclu que le sujet revienne sur le tapis lors d'une prochaine réunion européenne.

"La Belgique a beaucoup à dire dans ce domaine. Quand de nouvelles sanctions seront discutées, tout le monde regardera votre pays. Je vous demande d'insister auprès de votre gouvernement pour que les diamants russes soient ajoutés dans les sanctions", a souligné la députée Roksolona Pitlasa.

Série de démissions en Ukraine après un scandale de corruption

La demande est particulièrement sensible en Flandre où certains redoutent le dommage que subirait Anvers, plaque tournante du commerce de diamants dans le monde. Dans la majorité, Vooruit s'y est cependant montré favorable: "Notre groupe soutient une interdiction totale de l'importation des diamants russes. Je sais que ce secteur est capable de faire preuve de solidarité. Il l'a déjà montré en bannissant les diamants du sang (issus d'Afrique et qui servaient à financer des conflits sur ce continent)", a expliqué Anja Vanrobaeys.

Ces derniers mois, la Belgique a constamment rappelé, quand la question des diamants revenait sur le tapis, que le but devait être avant tout d'affaiblir l'économie russe. Or, le commerce des diamants pourrait facilement se déplacer d'Anvers vers d'autres lieux d'échange, sans impact notable sur les revenus de l'industrie diamantaire russe, maintient Bruxelles. Par ailleurs, Anvers aurait déjà fait de nombreux efforts pour améliorer la transparence en matière de provenance des pierres, et réduit significativement ses importations de diamants russes, selon l'argumentaire gouvernemental.