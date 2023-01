Donald Trump a récemment exhorté le président Joe Biden à "arrêter cette guerre insensée et à ne pas l'intensifier en fournissant des chars à l'Ukraine". Selon Trump, la guerre nucléaire est imminente si la guerre en Ukraine s'intensifie encore : "First come the tanks, then come the nukes" (traduisez: "D'abord les tanks, ensuite les bombes nucléaires", NDLR). Washington vient de décider d'envoyer à l'Ukraine plus de 30 chars Abrams M1.

Selon la Russie, la livraison récemment annoncée d'armes d'assaut modernes allemandes et américaines constitue une escalade et une preuve supplémentaire que les pays de l'OTAN participent directement aux combats.

L'ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov a qualifié la livraison des chars à l'Ukraine de "provocation scandaleuse". Selon lui, il est clair que "les États-Unis veulent infliger une défaite stratégique à la Russie".

La ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré lors d'une réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg cette semaine que "les pays d'Europe sont en guerre contre la Russie, pas les uns contre les autres". Elle a dans la foulée suscité des réactions furieuses à Moscou.

