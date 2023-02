Guerre en Ukraine : Kyrylo Boudanov, l’homme qui avait prévu l’invasion russe

À lire aussi

Il explique au Washington Post qu’il avait même presque peur que ça n’arrive pas et que l’avenir du pays en dépendait. Depuis, le militaire a pu analyser les stratégies militaires de la Russie.

La Russie toujours agressive en 2023

Pour Boudanov, la Russie voudra toujours conquérir des territoires de manière agressive, notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Il n’y aura pas, toujours selon lui, une nouvelle offensive qui viendrait par le nord. Il explique qu’il s’agit d’une tentative de diversion et de division des troupes ukrainiennes.

Il espère que son pays, l’Ukraine, reconquerra la Crimée que la Russie revendique et a annexé depuis 2014.

Pour terminer, son avis sur Vladimir Poutine et son utilisation de l’arme nucléaire est sans appel : “C’est une tactique destinée à dissuader. La Russie est un pays dont on peut attendre beaucoup de choses, mais pas de l’idiotie pure et simple. Une attaque nucléaire entraînera non seulement une défaite militaire pour la Russie, mais aussi l’effondrement du pays. Et ils le savent très bien”.