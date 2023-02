Un milliard d’euros détournés, une maison remplie de montres et une collaboration avec la Russie : scandale de corruption en Ukraine

Ce jeudi, David Arakhamia, le chef du parti du président Volodymyr Zelensky, a donné un peu plus de précisions sur les perquisitions. Ces opérations visaient le milliardaire Ihor Kolomoyskyi, l’ex-ministre de l’Intérieur Arsen Avakov et les autorités fiscales ukrainiennes. Il a ajouté que la direction du service des douanes était également touchée par le scandale. “Le pays va changer pendant la guerre. Si quelqu’un n’est pas prêt à changer, le peuple lui-même viendra l’aider à le faire”, a poursuivi David Arakhamia sur Telegram.

Une fraude fiscale et… un meurtre

Selon les médias locaux, Kolomoyskyi est soupçonné d'avoir participé à une fraude fiscale de grande envergure. De plus, il aurait aussi vendu illégalement des produits pétroliers. Prix de cette vaste opération : 920 millions d’euros ! Kolomoyskyi est un oligarque qui avait financé la campagne de Zelensky il y a quatre ans. Les deux hommes ne sont plus en bons termes car le président ukrainien avait lancé une campagne contre l’influence et le pouvoir des oligarques en 2021. Par ailleurs, la guerre lui a été fortement préjudiciable. Ses parts dans des sociétés pétrolières et gazières ont été saisies lorsque le conflit a commencé. Il faisait l’objet d’une enquête depuis l’an dernier.

De son côté, Avakov est accusé d’être lié à l’accident d’hélicoptère qui a tué le ministre de l’Intérieur Denis Monastirski à la mi-janvier. Après cet accident tragique, les enquêteurs ont creusé plusieurs pistes dont l’erreur de pilotage, une défaillance technique et, surtout, le sabotage. Avakov est loin d’être un inconnu au pays où il souffre d’une mauvaise réputation. Ancien ministre de l’Intérieur, il avait dû démissionner de son poste en 2021 après de nombreux scandales de corruption. Selon des articles du journal en ligne “Ukrainska Pravda”, les autorités “ont enquêté sur les contrats passés avec Airbus il y a six ans, conclus lors du mandat de Avakov qui a dirigé le ministère entre 2014 et 2021.” L’homme nie toutes ces allégations : “Rien n’a été trouvé lors des perquisitions. Les contrats ont été approuvés par le Parlement. Les hélicoptères ont sauvé et sauveront des milliers de vies.”

<p>Le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov le 5 mai 2014 à Slaviansk</p> ©AFP

Montres, voitures et collaboration

Le service fiscal n’est pas non plus épargné. Et pour cause : le chef du service des impôts, Oksana Datiy, aurait fermé les yeux sur près d’un milliard d’euros impayés. La police anticorruption aurait aussi retrouvé des centaines de millions d’euros en espèces à son domicile ainsi que des montres et des voitures de luxe dans sa maison.

Motor Sich, ce nom ne vous dit probablement rien. Il s’agit d’une société ukrainienne. Elle est considérée comme l’une des plus grandes fabricantes de moteurs d’avion au monde. Problème : elle aurait collaboré avec l’envahisseur. Son patron, Viacheslav Bohuslaiev, a continué à payer des impôts et des taxes aux séparatistes prorusses de Donetsk après l’invasion russe. Surtout, on le soupçonne d’avoir fourni un soutien militaire à l’ennemi avec des pièces d’avion pour un montant de 3,5 millions d’euros, selon le site d’information “The Kyiv Independent”. À son domicile, des dizaines de médailles et distinctions honorifiques de la part de la Russie ont été retrouvées. L’homme avait déjà été arrêté en octobre dernier et sa société était passée entièrement entre les mains du ministère ukrainien de la Défense à cause de la guerre.

Avant cette vaste opération de police, Zelensky a annoncé préparer de nouvelles réformes en Ukraine. “Elles changeront les réalités sociales, juridiques et politiques à bien des égards et les rendront plus humaines, plus transparentes et plus efficaces.” Tout cela se déroule également juste avant un important sommet UE-Ukraine qui se tiendra à Kiev vendredi.