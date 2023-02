Guerre en Ukraine: les pays de l'Otan ont fourni pour 112 milliards d'euros d'aides militaires

Jens Stoltenberg a également souligné que les États-Unis, en tant que plus grand pays allié, jouent un rôle prépondérant dans ces aides, précisant toutefois que les nations européennes et le Canada ont renforcé leur soutien. Ils forment ensemble plus de la moitié de l'appui envers l'Ukraine, qui se compose notamment de chars, de systèmes modernes de défense aérienne, ainsi que d'autres équipements militaires.