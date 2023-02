Une visite non confirmée officiellement... Comment Bruxelles se prépare à recevoir le président ukrainien Zelensky ce jeudi

"Pour des raisons de sécurité, nous ne donnons pas de détails sur le déploiement des policiers. Quoi qu'il en soit, la Belgique est habituée à accueillir des événements internationaux sur son territoire, avec la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Donc, pour ce sommet aussi, nous déployons les personnes et les ressources nécessaires", a-t-on indiqué du côté de la police fédérale.

La zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles n'a pas voulu dire si des mesures aussi strictes que pour la visite des présidents américains seront prises. Lors du sommet européen de jeudi, comme toujours, une zone de sécurité sera mise en place autour du rond-point Schuman. Une partie de la rue Froissart et de la rue de la Loi, entre Schuman et le Résidence Palace, sera complètement fermée. La station de métro Schuman ne sera que partiellement accessible. La police de Bruxelles s'attend à peu de manifestations dans le cadre du sommet.

Programmé pour ces jeudi et vendredi, ce sommet pourrait au final ne durer qu'une journée, même s'il est impossible de prédire l'évolution des discussions qui porteront non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur la compétitivité de l'UE et sur la migration. Il devrait débuter vers 10h, mais cette information doit encore être confirmée.

C'est à 10h également que devrait s'ouvrir, à quelques pas de là, une séance plénière extraordinaire du Parlement européen, au cours de laquelle M. Zelensky devrait intervenir. Des mesures de sécurité particulières pourraient donc également être instaurées dans le quartier du Parlement.

Volodymyr Zelensky était ce mercredi à Londres, où il était reçu par le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak, avant de s'adresser au Parlement. Il s'agit là de son deuxième déplacement à l'étranger depuis l'agression russe du 24 février 2022, après une visite aux États-Unis fin décembre dernier.