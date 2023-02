M. Zelensky a quitté vers 18h30 le bâtiment Europa, après y avoir passé six heures à discuter avec les Vingt-sept d'un renforcement possible de leur soutien à son pays.

Les Vingt-sept avaient initialement été conviés ce jeudi à Bruxelles pour aborder deux grandes problématiques, en plus de la guerre russe en Ukraine: la compétitivité de l'Europe, mise sous pression par les aides d'État massives des États-Unis et de la Chine, ainsi que la migration, un sujet remis sur la table à la demande de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que de l'Autriche. Ces sujets devaient encore être abordés.