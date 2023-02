"La situation près de Soledar est compliquée. Le village de Paraskoviïvka fait face à des bombardements et à des assauts intenses", a indiqué la présidence dans son rapport quotidien. Soledar, ville prise par les Russes en janvier, est située au nord de Bakhmout. Les Russes et les Ukrainiens tentent de la conquérir depuis l'été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions. La localité de Paraskoviïvka est la suivante sur la route descendant vers Bakhmout, à proximité immédiate de celle de Krasna Gora dont la capture a été revendiquée dimanche par le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine. Les hommes de ce dernier sont en première ligne dans cette bataille.

L'état-major ukrainien a indiqué dans son propre rapport quotidien que les troupes russes avaient bombardé seize localités près de Bakhmout au cours de la journée écoulée avec des chars, des mortiers et de l'artillerie.

Un responsable de l'occupation russe dans l'est de l'Ukraine, le dirigeant séparatiste Denis Pouchiline, avait affirmé vendredi que les troupes de Moscou avaient désormais sous leur contrôle trois des quatre voies d'approvisionnement ukrainiennes vers Bakhmout.

La présidence ukrainienne a aussi rapporté une situation "tendue" près de Vougledar, plus au sud, où les troupes russes sont à l'assaut. A Kherson, dans le sud de l'Ukraine, trois personnes ont été tuées et une blessée dans des bombardements ces dernières 24 heures, selon la même source.